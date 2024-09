Plus Gerolstein

Ladys aus der Kurstadt ziehen ihr Ding durch – Lockerer Einzug in die 2. Pokalrunde

i Torgefährliche Außen: Emilia Schilbach zeichnete gemeinsam mit Jasmina Draganovic für das Gros der TVBE-Treffer beim Pokalspiel in Gerolstein verantwortlich. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Die Handballerinnen des Turnvereins Bad Ems haben die erste Hürde im Rheinlandpokal mit einem 25:17 (13:9)-Erfolg beim West-Bezirksoberligisten SV Gerolstein souverän gemeistert und treffen vermutlich am 19. Oktober in heimischer Silberauhalle auf ihren Klassenkonkurrentinnen der HSG Kastellaun-Simmern. Zum Start in die Rheinlandliga erwarten die Kurstädterinnen am kommenden Samstag um 17.15 Uhr den HSC Schweich in der Sporthalle auf der Insel Silberau.