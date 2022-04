Abschluss in der Hauptrunde der 3. Liga Staffel E: Das Schlusslicht HSG Hunsrück begrüßt am Sonntag um 15 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle den Spitzenreiter HSG Freiburg zum Nachholspiel. Am 30. April beginnt dann für Freiburg die Aufstiegsrunde – und für die Irmenach/Gösenrotherinnen die Abstiegsrunde.