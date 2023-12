„Wir wollen weiter an unserer Geschichte schreiben“, sagt Dominik Jung vor dem Auswärtsspiel des TuS Holzheim in der Handball-Landesliga Hessen Mitte am Sonntag ab 17 Uhr bei der TG Kastel in Mainz-Kostheim. Diese Geschichte, die die Ardecker in dieser Saison bis dato aufgesetzt haben, ist eine besondere. Noch nie zuvor blieb eine Holzheimer Männermannschaft so lange verlustpunktfrei.