Kraus freut sich aufs Heimdebüt

Seit Juni vergangenen Jahres ist Lars Kraus Trainer beim Handball-Verbandsligisten HSG Obere Nahe. Am Samstag (19.30 Uhr), also mehr als ein Jahr später, darf er nun das erste Heimspiel mit seinem Team in der Tiefensteiner Stadenhalle bestreiten. „Ich freue mich natürlich sehr. Wir alle freuen uns sehr und hoffen, dass viele Zuschauer kommen und die Jungs nach vorne treiben.“ Damit es keine Beschränkungen gibt, haben sich die Verantwortlichen für die 2G-Regelung entschieden – es haben also nur Geimpfte und Genesene Zutritt zur Halle. „Ich war zu meiner Birkenfelder Zeit schon zweimal im Staden und die Stimmung war immer gut.“ Das könnte oder soll gegen den HSC Igel auch das große Plus sein.