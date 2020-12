Katzenelnbogen/Miehlen

Es war eine klassische Win-win-Situation. Durch den Umbau der heimischen Realschulhalle hatten sich die Handballer des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach auf die Suche nach einer Trainings- und Spielstätte gemacht und wurden in Nastätten fündig. Damit auch die Trainingsbeteiligung stimmte, legte der TuS die Übungseinheiten mit dem dort ansässigen HV Miehlen zusammen. Als dann der Umbau der Nastättener Halle begann, drehte man den Spieß einfach um. Auch in Zukunft könnten die zwei Mannschaften in beiden Hallen aktiv sein: Die Gründing einer Spielgemeinschaft bahnt sich an.