Eine Woche nach dem 27:25-Erfolg zum Saisonauftakt beim TuS Weibern haben die Handballer der HSG Römerwall auch ihr erstes Heimspiel der Saison 2021/2022 in der Rheinlandliga gewonnen. Nach 19 Monaten pandemiebedingter Abstinenz besiegte das Team von Spielertrainer Tim Binnes den SV Urmitz in der Sporthalle der Römerwallschule in Rheinbrohl vor rund 200 Zuschauern knapp mit 36:35 (20:19).