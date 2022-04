In der Handball-Rheinlandliga hat Tabellenführer HC Koblenz zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten HSG Hunsrück eingebüßt, denn am Doppelspieltag haben die Koblenzer neben dem klaren Sieg gegen den TV Bad Ems beim TV Bitburg verloren. Am 21. April steigt nun das Topspiel in der Moselweißer Beatushalle zwischen Koblenz und den Hunsrückern.