Plus Neustadt Knapper Sieg gegen Neustadt: Welling hat Sand im Getriebe und muss zittern Von Harald Traubenkraut Die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling haben im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Neustadt/Wied mit einem diesmal dezimierten Zwölferkader einen hart umkämpften Auswärtssieg eingefahren. Am Ende lautete das Ergebnis aus Sicht der gastgebenden Wiedbachtalerinnen 17:18 (7:11). Lesezeit: 2 Minuten

In Neustadt tat sich der Rheinlandmeister vor allem in der Schlussphase schwer. Darauf schien zunächst noch nichts hinzudeuten, denn das Team von Trainer Lukas Hürter ließ in der Abwehr zunächst praktisch gar nicht zu und führte nach 13 Minuten 6:1. Doch die Gastgeberinnen kamen auf 3:6 heran und ließen ab ...