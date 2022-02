Die SG TuS Bannberscheid/TV Engers hat ihr erstes Spiel nach einer zweigeteilten Corona-Pause in der Handball-Rheinlandliga gewonnen. Die Frauen vom Rhein und aus dem Westerwald besiegten in der Sporthalle in Engers die HSG Mertesdorf-Ruwertal knapp mit 29:28 (15:15) und festigten mit diesem knappen Erfolg ihren dritten Tabellenplatz.