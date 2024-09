Regionalliga

Knappe Niederlage: Holzheimer A-Jugend lässt TV Großwallstadt lange um den Sieg zittern

Von René Weiss

i Großwallstadt Ben Theile Foto: ANDREAS HERGENHAHN

In einer Partie mit zahlreichen Führungswechseln musste sich der älteste Handball-Nachwuchs des TuS Holzheim dem Zweitliga-Nachwuchs des TV Großwallstadt mit 29:33 (16:15) geschlagen geben. Die Holzheimer um Spielmacher Ben Theile (auf dem Foto am Ball) begegneten den Mainfranken lange Zeit absolut auf Augenhöhe und lagen zwischenzeitlich mit bis zu drei Toren Differenz in Führung. Das Team von Miguel Esteves zeigte auch in Rückstand liegend Moral.