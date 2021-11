Nach der enttäuschenden 24:28-Niederlage zuletzt beim TuS Daun wollen die Rheinlandliga-Handballerinnen der SG Bannberscheid/Engers schnell wieder den Hebel umlegen und an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Die Chance dazu haben sie am Sonntagnachmittag, wenn die HSG Wittlich II zu Gast in Montabaur ist (17 Uhr, Kreissporthalle II).