Knapp: Anspruchsvoll, aber machbar: SG Bannberscheid/Engers ist vor HSG Hunsrück II gewarnt

Bevor die Handballsaison losging, freute sich Melanie Knapp über den vergleichsweise sanften Einstieg mit zwei Spielen und der darauf folgenden Pause in den Herbstferien. Schließlich liegen eineinhalb Corona-Jahre ohne Spielbetrieb und geregeltes Training hinter den Rheinlandliga-Handballerinnen der SG Bannberscheid/Engers. Am Ende wurde die Pause sogar noch länger als gedacht, weil die Mannschaft der HSG Mertesdorf-Ruwertal in der Vorwoche um Verlegung gebeten hatte, doch besser machte das die Sache letztlich nicht.