Plus Bad Sobernheim

Knaller im Abstiegskampf: Ingelheimer sagen Kellerduell beim HSV Sobernheim ab

Der Abstiegskampf in der Handball-Rheinhessenliga hat eine unerwartete Wendung genommen: Der HSC Ingelheim hat das am Samstag geplante Kellerduell beim HSV Sobernheim abgesagt. Die Punkte gehen an die Gastgeber. Die sind aber traurig über die Absage.