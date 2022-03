Klute: Die Luft ist noch längst nicht raus – TV Bad Ems will Seriensieger HC Koblenz einen offenen Schlagabtausch liefern

Der zu Rundenbeginn neu gebildete HC Koblenz, ein Zusammenschluss des TV Moselweiß und des TV Güls, schickt sich an durch die Handball-Rheinlandliga zu marschieren. Nachdem die Neu-Kombinierten zum Auftakt der Runde mit 25:33 bei der Turnerschaft Bendorf den Kürzeren gezogen hatten, behielten sie in den folgenden zehn Begegnungen die Oberhand und schicken sich an, sich als Verbands-Meister für die Aufstiegsspiele zur Oberliga RPS zu qualifizieren. Nächste Station auf diesem Weg bildet ihr Gastspiel beim TV Bad Ems, das sm Samstagabend um 19.30 uhr in der Sporthalle auf der Insel Silberau angepfiffen wird.