Ein Sieg im Derby ist immer etwas Besonderes, die Freude darüber in der Regel groß. Beim Erfolg der Kirner Handballerinnen in der Meisenheimer PSG-Halle indes hielt sich der Jubel in Grenzen. Zu deutlich waren die Unterschiede beim Lokalduell der beiden Rheinhessenliga-Teams gewesen.Die TuS Kirn gewann mühelos 29:16.