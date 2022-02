Zur ungewohnten Zeit um 13 Uhr am heutigen Samstag erwarten die Rheinhessenliga-Handballerinnen der TuS Kirn die TG Osthofen II. Die Neuansetzung der in der vorigen Woche wegen Corona-Verdachtsfällen bei den Gästen verschobenen Begegnung gestaltete sich schwierig, weil sich die Spielerinnen beider Vereine für den an sich wettkampffreien Tag schon anderes vorgenommen hatten. Durch den frühen Anwurf wurden Terminkollisionen verhindert.