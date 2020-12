Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 20:56 Uhr

Nieder-Roden

Kirnerinnen feiern zweiten Bundesliga-Sieg

Die Handballerinnen der TuS Kirn schwimmen weiter auf der Erfolgswelle: In der A-Jugend-Bundesliga feierten sie ihren zweiten Sieg, setzten sich gestern Abend bei der HSG Rodgau Nieder-Roden mit 30:27 (17:15) durch und belegen somit in ihrer Gruppe einen beachtlichen dritten Rang hinter den Topteams HTV Hemer und Bayer Leverkusen. Bei der HSG Rodgau kam das Team von Trainer Maouia ben Maouia gut in die Partie und setzte sich über 4:1 und 9:4 auf 15:10 (24.) ab.