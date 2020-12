Kirn

Maouia ben Maouia ist ein fairer Sportsmann. Bevor sich der Trainer der Handballerinnen der TuS Kirn mit der Situation seines Teams befasst, richtet er Worte an den großen Rheinhessenliga-Konkurrenten, den HSV Sobernheim: „Herzlichen Glückwunsch an den HSV zur Meisterschaft. Die HSV-Frauen haben viel investiert und es richtig gut gemacht. So wie wir auch.“ Der Nachsatz verrät es, die Titelentscheidung am grünen Tisch – wir berichteten – schmerzt ben Maouia: „Natürlich sind wir alle enttäuscht.“