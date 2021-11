Ihre beiden Heimspiele haben die Handballerinnen des HSV Sobernheim in der Oberliga gewonnen, in fremden Hallen ist der Aufsteiger aber noch ohne Punktgewinn. „Irgendwann muss es auch auswärts so klappen wie zu Hause“, sagt HSV-Trainer Jan-Philipp Lang vor der Partie am Samstag, 18 Uhr, bei den HF Köllertal. „Wir müssen einfach nur unsere Leistung auf die Platte bringen“, fordert der Coach.