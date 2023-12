Plus Nieder-Olm Kilian Kötz lässt die HSG Kastellaun/Simmern jubeln – Zehn Tore in Hälfte zwei beim 33:32 Zweiter Sieg im siebten Auswärtsspiel für die HSG Kastellaun/Simmern: Der Aufsteiger gewann den Krimi beim TV Nieder-Olm mit 33:32 (15:18). Zwölf Sekunden vor Schluss markierte der im zweiten Durchgang überragende Kilian Kötz mit seinem zehnten Treffer das entscheidende Tor.

Mit starken 14:14 Punkten geht Kastellaun als Tabellenzehnter in das letzte Hinrundenmatch und zugleich letzte Spiel des Jahres am Samstag in Kastellaun gegen den Rheinland-Rivalen Mülheim-Urmitz (11.). Was war das für eine Schlussphase in Nieder-Olm – und das ohne Mirza Cehajic. Kastellaun/Simmerns Trainer lag krank im Bett und informierte sich über ...