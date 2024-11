Plus Kleinich

Keine Probleme gegen Sobernheim: HSG Hunsrück gewinnt mit 36:22

Von Sascha Wetzlar

i Kim Maschtowski (grünes Trikot) ging leer aus – genau wie ihr HSV Sobernheim beim Gastspiel in der Kleinicher Hirtenfeldhalle vor 160 Zuschauern. Die Hausherrinnen der HSG Hunsrück um Lisa Rolinger (links) und Torjägerin Melissa Gräber wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten 36:22. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

In der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen hat die die HSG Hunsrück den Hunsrück-Nahe-Vergleich gegen den HSV Sobernheim in der heimischen Hirtenfeldhalle in Kleinich locker mit 36:22 (16:12) gewonnen. Hanna Litzenburger zeigte sich mit acht Buden am treffsichersten. 10:4 Punkte bedeuten – bei einer weniger ausgetragenen Partie – Tabellenplatz fünf für die HSG. Sobernheim bleibt mit nun 2:10 Punkte Tabellendrittletzter.