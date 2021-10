Wiedergutmachung für die 26:27-Niederlage in Gonsenheim wollen die Handballer der HSG Nahe-Glan II am heutigen Samstag, 16 Uhr, im Verbandsliga-Heimspiel gegen den TV Bodenheim II betreiben. „Unsere Abwehr muss geschlossen und sicher stehen, um dann schnell umzuschalten. Dann müssen wir die Bälle auch rein machen“, sagt Benjamin Gintz, einer der beiden HSG-Trainer, vor der Partie in der Kirner Kyrau-Halle und ergänzt: „Das sind all die Dinge, die in Gonsenheim nicht so gut geklappt haben.“