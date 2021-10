Kastellaun

Kastellaun/Simmern zu Gast beim Tabellenführer Dansenberg II

Am vierten Spieltag der Handball-Oberliga geht die Fahrt für die HSG Kastellaun/Simmern am Samstag in den Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg. Dort trifft die auf die Drittliga-Reserve des TuS, die mit 6:0 Punkten die Oberliga-Tabelle anführt. Anwurf ist um 16.45 Uhr.