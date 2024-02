Die HSG Kastellaun/ Simmern kann am 20. (von 30) Spieltagen in der Handball-Oberliga einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib machen: Gewinnt der Aufsteiger am Sonntag (18 Uhr) in Bellheim bei den Südpfalz Tigern Ottersheim, dann dürfte das Thema Abstieg so gut wie abgehakt sein.