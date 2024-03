Plus Kastellaun

Kastellaun/Simmern vor dem Duell mit Vallendar: Keeper Luca Korbion kommt bald nach Hause

Von Michael Bongard

i Hütet ab nächster Saison wieder das Tor der HSG Kastellaun/Simmern: Luca Korbion. Archiv Foto: hjs-Foto

Bei den Frauen kommt es am Samstag in der Handball-Oberliga beim Duell Wittlich gegen HSG Hunsrück zum Kräftemessen der besten Mannschaften im Handballverband Rheinland (HVR) – und bei den Männern fast zeitgleich auch. Um 18 Uhr empfängt der HV Vallendar, seit Jahren die Nummer eins im HVR, am Samstag die neue Nummer zwei im Verband – und das ist die HSG Kastellaun/ Simmern.