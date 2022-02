Von zwei Absteigern muss man in der Handball-Oberliga ausgehen – für den Tabellenvorletzten HSG Kastellaun/Simmern (5:25 Punkte) heißt es deshalb, dass er am Sonntag (17 Uhr) in Zweibrücken beim Drittletzten VTZ Saarpfalz (9:23 Zähler) gewinnen muss, ansonsten ist der Rückstand auf das rettende Ufer nach mehr als der Hälfte der 30 Spieltage mindestens schon so groß wie Kastellaun/Simmern derzeit Punkte auf dem Konto hat.