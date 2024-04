Plus Kastellaun

Kastellaun/Simmern kann alle Zweifel in Worms ausräumen – Cehajic fordert zwölften Sieg

Die HSG Kastellaun/ Simmern (10. Platz/22:26 Punkte) kann mit einem Auswärtssieg beim Schlusslicht und Absteiger HSG Worms (2:46 Punkte – einziger Sieg am Grünen Tisch, Friesenheim III hatte einen nicht-spielberechtigten Akteur eingesetzt) am Sonntag (17 Uhr) alle noch vorhandenen Zweifel am Klassenverbleib in der Handball-Oberliga ausräumen.