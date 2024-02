Trainerwechsel bei der HSG Kastellaun/Simmern II: Der Handball-Rheinlandligist trennte sich am Tag vor dem Heimspiel gegen die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler nach zuvor fünf Niederlagen in Folge von Korab Mulliqi. Laszlo Gilanyi hat die Mannschaft interimsmäßig übernommen. Im wichtigen Spiel gegen Schlusslicht Sinzig gab es in Kastellaun einen 35:33-Sieg.