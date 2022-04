Das Hinspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar endete unentschieden mit 30:30, das Kräftemessen im Pokal hingegen ging deutlich an den HV Vallendar: Die Löwen haben am Ostermontag das Endspiel des Sparkassen-Final-Fours um den Handball-Rheinlandpokal gegen die HSG Kastellaun/Simmern überlegen mit 28:17 (14:6) für sich entschieden und die Trophäe somit erstmals seit dem Jahr 2016 wieder auf den Mallendarer Berg geholt.