Kastellaun

Dejan Dobardzijev hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr) in Zweibrücken bei der VTZ Saarpfalz dem Vorstand der HSG Kastellaun/Simmern mitgeteilt, dass er als Trainer beim Handball-Oberligisten am Saisonende aufhören wird. Nach zwei Jahren wird im Mai für Dobardzijev in Kastellaun und Simmern Schluss sein. Der 43-jährige serbische Ex-Profi begründet seine Entscheidung mit einem Satz: „Ich suche eine neue Herausforderung.“ Wo die liegen wird, wollte Dobardzijev noch nicht verraten.