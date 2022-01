Kastellauns Gegner Mundenheim: Besser geht's nicht

Die VTV (Vereinigten Turnvereine) Mundenheim haben die perfekte Hinrunde gespielt in der Handball-Oberliga: 15 Spiele, 15 Siege 30:0 Punkte – besser geht es nicht. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TV Homburg beträgt für den Klub aus dem Ludwigshafener Stadtteil schon sieben Punkte. Es bestehen kaum Zweifel daran, dass die Mundenheimer in die 3. Liga aufsteigen – und keine Zweifel, dass die VTV die Heimaufgabe am Samstag (19 Uhr) löst, denn zum Rückrundenauftakt geht es gegen den Tabellenvorletzten HSG Kastellaun/ Simmern (5:25 Zähler), der bisher alle Auswärtsspiele verloren hat.