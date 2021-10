Nach ausgeglichener erster Hälfte hat sich die HSG Kastellaun/Simmern gestern Abend in der Handball-Oberliga vor 200 Zuschauern bei der HSG Worms am Ende doch deutlich mit 24:34 (10:14) geschlagen geben müssen. Aber die Kastellauner boten wie am ersten Spieltag beim 25:30 gegen Mundenheim auch auswärts eine gute und engagierte Leistung.