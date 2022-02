Vor dem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) in Kastellaun gegen den Tabellenvierten TuS Kaiserslautern-Dansenberg II und nach dem 35:21-Debakel vor sechs Tagen beim Drittletzten VTZ Saarpfalz sieht es für den Vorletzten HSG Kastellaun/ Simmern stark danach aus, dass die siebte Saison in der Handball-Oberliga auch die letzte für längere Zeit sein wird.