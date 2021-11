Kastellaun

Kastellaun: Spiel findet wohl statt

Die HSG Kastellaun/ Simmern, derzeit mit 2:14 Punkten Schlusslicht in der Handball-Oberliga, gastiert am Sonntag um 17 Uhr in Dirmstein in der Pfalz beim Viertletzten HSG Eckbachtal (4:12 Punkte). Mit einem Auswärtssieg würden die Hunsrücker die Gastgeber einholen. Ob gespielt wird, stand gestern noch ein wenig in den Sternen.