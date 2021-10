Das Auftaktprogramm in der Handball-Oberliga hat es in sich für die HSG Kastellaun/Simmern: Am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) muss die HSG zum TV Homburg, es ist am fünften Spieltag bereits der vierte Gegner aus den Top 5 der 16-köpfigen Oberliga.