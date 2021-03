Handball-Oberligist HSG Kastellaun/Simmern muss in der kommenden Saison seinen Rückhalt zwischen den Pfosten ersetzen: Der 22-jährige Luca Korbion verlässt die HSG und wird in der Spielzeit 2021/2022 das Tor des Liga-Rivalen HSG Rhein-Nahe Bingen hüten. Wann diese Saison beginnen wird, steht natürlich noch in Sternen, die aktuelle Runde in der RPS Oberliga wurde bekanntlich annulliert.