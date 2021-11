Montabaur

JSG Ahrbach/Bannberscheid wehrt sich tapfer gegen Favorit Mendig

Mit zwölf Treffern war Agon Daci (am Ball) zwar der erfolgreichste Werfer des Tages, zum ersten Sieg in der Handball-Rheinlandliga hat es für ihn und die männliche B-Jugend der JSG Ahrbach/ Bannberscheid dennoch nicht gereicht. Im dritten Spiel kassierten die Westerwälder ihre dritte Saisonniederlage, gegen GW Mendig stand am Ende ein 32:38 (15:18) auf der Anzeigetafel der Montabaurer Kreissporthalle.