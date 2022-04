Viel weiß Ioannis Tsoultsidis nicht über den Kontrahenten. „Wir kennen die Namen und die Ergebnisse“, sagt der Trainer des HSV Sobernheim vor dem Heimspiel in der Handball-Verbandsliga am heutigen Samstag, 18 Uhr, gegen den HC Gonsenheim II und fährt fort: „Wir haben uns aber nicht groß über die Spielweise des Gegners informiert.“ Da es das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison ist, liegen auch keine Erfahrungswerte vor.