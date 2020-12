Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 13:19 Uhr

Bad Ems Jan Sauerwein wechselt vom TV Bad Ems ins renommierte Grosswallstädter Internat Beim Turnverein Bad Ems wird seit jeher in den einzelnen Abteilungen eine intensive und erfolgreiche Nachwuchsarbeit betrieben. Nun hat mit Jan Sauerwein ein Eigengewächs des Vereins aus der Kurstadt den Sprung in ein professionelles Handball-Internat geschafft, der 16-jährige Sohn des Verbands-Schiedsrichterwarts Michael wird fortan in Unterfranken in der renommierten Jugend des Altmeisters TV Großwallstadt gefordert und gefördert.

„Wir freuen uns sehr für Jan und sehen es neben seiner persönlichen Leistung auch als ein tolles Lob für die Arbeit in unserer Jugendabteilung an, die nach Jans frühzeitigen Wechsel zu unserem Verein in jungen Jahren maßgeblichen Anteil an seiner guten sportlichen Entwicklung hat“, so der engagierte TVBE-Jugendtrainer Frank Schaust.