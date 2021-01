Meisenheim

Am Donnerstag tagen die rheinhessischen Handballvereine. Via Videokonferenz wird beraten und eventuell auch schon entschieden, ob und wie die Saison gerettet werden kann. Der derzeit angepeilte Start am ersten März-Wochenende scheint sich kaum noch realisieren zu lassen angesichts des verlängerten Lockdowns bis Ende Januar und der Unsicherheit, wann wieder geregeltes Training und Spiele in den Hallen der Region möglich sein werden. Mancher rechnet sogar damit, dass die Handball-Saison 2020/21 am Donnerstag abgesetzt wird.