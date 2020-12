Kleinich

Die Handballerinnen der HSG Hunsrück haben am Donnerstagabend wieder die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga aufgenommen, das Training in der Hirtenfeldhalle in Kleinich fand mit den noch notwendigen „Corona-Maßnahmen“ statt. Das Sagen bei den Irmenach/Gösenrotherinnen hat nun der 30-jährige Nils Ibach, er hat die Mannschaft als Trainer von Franziska Garcia übernommen.