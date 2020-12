Kleinich

Die Handballsaison geht los, nach siebenmonatiger Corona-Zwangspause wird auch wieder in der Oberliga Rheinland/Pfalz/ Saarland der Frauen um Punkte gekämpft. Die HSG Hunsrück, ein Spitzenteam der vergangenen Jahre in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands, beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls hoch gehandelten TV Bodenheim.