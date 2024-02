Am Ostermontag (1. April) werden im Hunsrück die Pokalsieger im Handballverband Rheinland gesucht und gefunden: Das Final Four um den HVR-Pokal findet bei den Männern im Bereich der HSG Hunsrück und damit in Sohren oder in Kleinich statt. Bei den Frauen wird die Endrunde an Ostermontag zeitgleich in Kastellaun ausgetragen.