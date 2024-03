HV Vallendar feiert den nächsten Derbysieg: 31:29 gegen Kastellaun/Simmern

Würfe aus allen Lagen: Der Kastellauner Kilian Kötz (hier in weißer Hose von zwei Vallendarern in die Zange genommen) war zwar mit 14 Toren bester Schütze im Oberligaderby vor 300 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg, dennoch jubelten am Ende die Handballer des HV Vallendar. Foto: Jörg Niebergall