Hunsrück-Männer: Platz zwei im Visier

Spitzenspiel in der Handball-Rheinlandliga: Der Tabellendritte HSG Hunsrück (12:4 Punkte) begrüßt am Samstag in Sohren (19.30 Uhr) den Zweiten TV Bad Ems (14:6). Gewinnen die Irmenach/Gösenrother wie im Hinspiel (25:20), würden sie wieder auf Platz zwei hinter dem HC Koblenz (18:2 Punkte; spielt am Sonntag in Urmitz) springen.

Obwohl es zuletzt Niederlagen in Welling und gegen Bitburg gegeben hat, sieht Andreas Klute seine Bad Emser nicht unter Zugzwang: „Bezüglich der Meisterschaft haben wir keine besonderen Erwartungen. Wir wollen aber oben dranbleiben.“ Coach Klute schiebt den Hunsrückern die Favoritenrolle zu: „Die wollen unbedingt hoch in die Oberliga. Um das zu erreichen, haben sie sich ja vor ein paar Jahren zusammengeschlossen.“ Hunsrück-Trainer Dejan Dobardzijev will erst mal zurück auf Platz zwei, dafür muss ein Sieg gegen Bad Ems her: „Das ist ein ganz wichtiges Spiel, wir müssen gewinnen und dann schauen, was in der Saison noch passiert.“ Youngster Fabian Schmidt (Armverletzung) fällt weiterhin aus, der Rest ist an Bord. bon