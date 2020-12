Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 15:36 Uhr

Hunsrück-Männer mit Geisterspiel in Bad Ems

Nach dem 35:17 zum Auftakt gegen den überforderten SV Urmitz geht es für die HSG Hunsrück nun in die Vollen: Die Irmenach/Gösenrother sind am Samstag um 19.30 Uhr beim TV Bad Ems zu Gast. HSG-Trainer Jochen Tatsch zählt Bad Ems zu den Mitfavoriten auf den Titel. Einen Platz in der Spitzengruppe peilen auch die nun mit Unterstützung der früheren Bannberscheider Kräfte wieder eigenständig auf Torejagd gehenden Bad Emser an.