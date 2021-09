Auftakt in der Handball-Rheinlandliga – und der hat es für die HSG Hunsrück direkt in sich: Am Samstag (19 Uhr) gastieren die Irmenach/Gösenrother beim TV Bitburg. Die Eifeler pendeln seit Jahren zwischen dem Verbandsoberhaus und der Oberliga und sind vor allem in ihrer eigenen Halle ein kaum zu schlagender Gegner.