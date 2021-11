Hunsrück II und Kastellaun/Simmern: Erfolge vor dem Derby

Am Samstag (19.30 Uhr) steht in der Handball-Rheinlandliga der Frauen das Derby zwischen der HSG Kastellaun/Simmern und der HSG Hunsrück II in Kastellaun an. Beide Mannschaften können mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen. Hunsrück II gewann glatt gegen Bassenheim II und verbesserte sich mit nun 4:6 Punkten auf den fünften Tabellenplatz. Und bei Kastellaun/Simmern läuft es sowieso: Das 30:19 in Mertesdorf war der fünfte Sieg im fünften Spiel. Mit 10:0 Punkten ist die HSG Zweiter hinter den Trierer Miezen (12:0 Punkte).