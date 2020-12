Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 14:49 Uhr

Tiefenstein

Hunsrück II: Nur noch zwei Siege zum Titel

Die HSG Hunsrück II (weiße Trikots, von links mit Kris Juenemann und Silas Röhrig) steht in der Handball-Verbandsliga West dicht vor dem Titelgewinn: Der Tabellenführer gewann das Lokalduell in Tiefenstein bei der HSG Obere Nahe mit 38:33 (20:19). Die Irmenach/ Gösenrother Reserve von Martin Bach und Michael Dreher benötigt damit aus den ausstehenden vier Begegnungen nur noch maximal zwei Siege zum Titelgewinn. Bereits in gut zwei Wochen am 14. März könnten beim Gastspiel beim Tabellenzweiten Mertesdorf (18:8 Zähler) die Sektkorken für die HSG Hunsrück II (21:3 Punkte) knallen. In Tiefenstein hielt Obere Nahe, das vom Ex-Kastellaun-Coach Axel Schneider trainiert wird, bis kurz nach der Halbzeit mit, dann sorgte Jakob Faust mit einem Hattrick binnen zwei Minuten für die 24:19-Führung (36.). Bei den fünf Toren Differenz blieb es bis zur Schlusssirene.