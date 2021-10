Plus Kleinich

Hunsrück II gewinnt mit Svenja Mohr im Tor

Die HSG Hunsrück II hat in der Handball-Rheinlandliga der Frauen die richtige Antwort auf die Auftaktpleite in Daun gegeben: In Kleinich schlugen die Hunsrückerinnen im Drittliga-Reserveduell die HSG Wittlich II mit 28:26 (9:13). Dabei lag das Team von Timo Stoffel 50 Minuten im Hintertreffen.